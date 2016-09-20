BM Genel Kurulu'nda konuşan Obama, İsrail'e 'işgalci' dedi

Bugün başlayan ve 26 Eylül'e kadar sürecek BM Genel Kurulu toplantısında son kez ABD başkanı olarak kurula seslenen Barack Obama, Suriye'deki hiçbir askeri çözümün diplomasiyle kazanılacak bir başarının yerini tutamayacağını söyledi.



Bugün başlayan ve 26 Eylül'e kadar sürecek BM Genel Kurulu toplantısında ABD Başkanı Barack Obama, başkan olarak son kez konuştu.Suriye'deki bir türlü sona ermeyen çatışmalara değinen Obama, süren tüm uğraşılara rağmen askeri bir çözümün bu ülkede var olamayacağını, bu nednele politik bir çözümün tek seçenek olduğunu vurguladı.

Küreselleşmenin beraberinde bazı sorunlar getirdiğini vurgulayan ABD Başkanı Obama şunları söyledi:

İsrail'e 'işgalci' dedi

İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğine işaret eden Obama, "Filistinlilerin İsrail'in meşru devlet yapısını tanıması ve kışkırtmalarından vazgeçmeleri halinde İsrailliler ve Filistinliler daha iyi durumda olacak. Ancak İsrail de, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal edemeyeceğinin farkına varmalı" dedi.

Küreselleşme vurgusu

BM Genel Kurulu'na seslenen ABD Başkanı Barack Obama, "Küresel bütünleşmeyi tamamen reddetmet bir çözüm olamaz" dedi. "Toplumlar kendi liderlerini seçebilir ama özgürlüklerin kısıtlandığı yerler de var" diyen ABD Başkanı Barack Obama "Küreselleşmenin faydalarını elde edenler eşitliği unuttular" şeklinde konuştu.



Küreselleşmenin beraberinde bazı sorunlar getirdiğini vurgulayan ABD Başkanı Obama şunları söyledi: "Küreselleşmenin faydalarını elde edenler eşitliği unuttular. Bu gerçek sorun gözardı edilince radikalleşme, mezhepleşme çıktı. Küresel entegrasyonu tamamen rededemeyiz. Küresel bütünleşmeyi tamamen reddetmek bir çözüm olamaz. Aksine böyle bir entegrasyonun faydalarını herkese yayabiliriz. Küresel ekonomiyi herkes için daha işler hale getirmemiz lazım. Küreselleşme ve hızlı teknolojik ilerleme işçilerin konumunu zor hale getirmemeli."

Ban son kez BM Genel Kurulu'na hitap etti

BM Genel Kurulu görüşmelerin açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun yaptı. BM Genel Sekreteri Ban yıl sonunda görev süresi sona ereceği için onuncu ve son kez BM Genel Kurulu'na hitap etti.



Ban, dünyada güvenlik sorunlarının giderek büyüdüğünü ve kompleks hale geldiğini belirterek, aşırılıkçı şiddetin arttığını, kötü yönetimlerin toplumları ayrıştırdığını ifade etti.



Suriye'deki çatışmaların çok sayıda insanın yaşamına mal olduğu ve istikrarsızlığı artırdığını kaydeden Ban, "Bir çok grup masum insanları öldürdü ancak hiçbirisi varil bombalarıyla sivillere saldıran ve binlerce tutukluya işkence eden Suriye hükümetinden daha fazla insan öldürmedi. Savaş makinesini besleyen güçlü himayecilerin de ellerine kan bulaşmıştır" diye konuştu.