BM Genel Kurulu için New York'a giden Bolsonaro, aşı olmadığı için restoranlarda yemek yiyemiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna, Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmadan giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kafe ve restoranların Covid-19 aşısı zorunluluğu uyguladığı New York’ta pizzasını sokakta yemek zorunda kaldı.

Koronavirüs atlattığı için Covid aşısı olması gerekmediğini iddia eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, BM Genel Kurulu’na katılmak için gittiği New York’ta restoranlarda yemek yiyemiyor. New York’taki kafe ve restoranlar, aşı kanıtı gösteren müşterilere servis yapıyor.

Bolsonaro ile birlikte New York’a giden iki bakan sosyal medya hesaplarında, sokakta pizza yedikleri andan fotoğraf paylaştı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson da dün Bolsonaro ile yaptıkları görüşmede aşı olup olmadığını sordu. Bolsonaro, “Hayır, henüz değil” yanıtını verdi.