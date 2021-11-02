BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü

Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan 9'unun cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence gibi tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama çağrısında bulundu.