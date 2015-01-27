BM, Gazze'ye yardımları 'ödenek yetersizliği' nedeniyle durdurdu!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar sırasında evleri yıkılan ailelere yapılan yardımın 'ödenek yetersizliği' nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, UNRWA, "İsrail'in son saldırılarında evleri yıkılan aileler için yapılan yardımlar ve kira ödemeleri, fonların tükenmesi nedeniyle durdurulmak zorunda kalındı" açıklamasında bulundu.

Gazze'nin yeniden imarı için Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen konferansta talep edilen 724 milyon dolardan sadece 135 milyon doların toplanabildiğine işaret eden kuruluş, ödenek yetersizliği nedeniyle evleri yıkılan ailelerin yeni bir göçe zorlanabileceği uyarısı yaptı.

15 bin kişi hâlâ BM okullarında kalıyor

BM verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar sırasında evleri yıkılan yaklaşık 15 bin kişi hala UNRWA'ya ait okullarda yaşamlarını sürdürüyor.

Gazze'ye yardım için Ekim ayında Kahire'de düzenlenen bağış konferansında Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 50 ülke bir araya gelmiş ve toplam 5.4 milyar dolar yardım sözü verilmişti.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te Gazze'ye başlattığı ve 51 gün süren son saldırılarında 2 bin 150'den fazla Filistinli yaşamını yitirmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmış ve yaklaşık 92 bin bina zarar görmüş ya da yıkılmıştı.

Abluka hayatı imkansız kılıyor

İsrail uzun yıllardır Gazze'yi abluka altında tutarak temel yardımların Gazze'ye girşine izin vermiyor ya da engeller çıkarıyor.

Mısır da yakın zamanda Sina'da güvenlik sorununu gereçke göstererek Gazze Şeridi ile arasındaki tampon bölgeyi beş kilometreye çıkaracağını açıkladı.

Tampon bölgenin inşasına, Ekim ayında 30 Mısırlı'nın öldüğü bir saldırının ardından başlandı. Mısır bu kapsamda Gazze'den Sina'daki silahlı gruplara silah sevkiyatı için kullanıldığını iddia ettiği tünelleri sistemli biçimde yok etmeye devam ediyor.

Bu tüneller aynı zamanda Mısır'dan gelen malların Refah kapısından Gazze'ye taşınması için de kullanılıyor ve tüneller olmayınca Gazzeliler aynı ürünleri iki katı fiyatla İsrail'den almak zorunda kalıyor.

Konuyla ilgili olarak Al Jazeera'ya konuşan Hamas sözcüsü Tahir El Nono şunları söyledi:

"Tampon bölge beş kilometreye çıkınca, yeni tünellerin inşası çok pahalıya mal olacak ve buralardan geçirilecek malların fiyatları çok yükselecek.”