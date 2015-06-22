BM: Gazze'de hem İsrail hem Filistin insanlık suçu işledi!

İsrail'in 2014 yazında düzenlediği ve çoğu sivil 2 binden fazla Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan Gazze saldırısını incelemek için Birleşmiş Milletler'in kurduğu komisyon, hem İsrail'in hem de Filistin'in savaş suçu sayılabilecek ihlâllerde bulunduğunu açıkladı.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, İsrail’in 2014’te Gazze'ye yönelik saldırısını incelemekle görevli Birleşmiş Milletler (BM) komisyonu, her iki tarafın da çatışmalarda savaş suçları işlemiş olabileceğini rapor etti. 51 gün süren saldırıyla ilgili raporunu kamuoyuyla paylaşan komisyon, Filistin’in talebi üzerine geçen yıl kuruldu.

Raporda “İsrail güçlerinin uluslararası insan haklarını ihlal eden eylemlerinden ve işlenen savaş suçlarından komisyonun endişe duyduğu” ifade edildi.

İsrail'in 51 günde 6 bin füze ve 50 bin havan topu atışı yaptığını tespit eden komisyon, “İsrail’in kanun dışı hareket edenleri sorumlu tutmama alışkanlığı bırakmasının hem kurbanlar için adalet sağlanması hem de suçların tekrarının önlenmesi için gerekli olduğuna” dikkat çekti.

Komisyon: İki taraf da suçlu

Komisyon ayrıca Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarını kastederek, “Filistinli silahlı grupların İsrailli sivilleri hedef alan saldırılarında da insan hakları ihlali ve savaş suçu tespit edildiğini” söyledi.

Komisyonda ABD’li eski Anayasa Mahkemesi Yargıcı Mary McGowan Davis ve Senegalli insan hakları uzmanı Avukat Doudou Diene yer aldı.

BM’nin daha önce yayınladığı bir raporda 51 gün süren saldırılarda çoğu sivil 2 bin 139 Filistinli, 66 İsrail askeri ve 6 İsrailli sivilin öldüğü ifade edilmişti.

İsrail'den ilk tepki

Rapora İsrail'den ilk tepki geldi:

"Birleşmiş Milletler'in Gazze raporu, 'İsrail'in haklı davranışı' ile 'savaştığı terörist gruplar' arasındaki bariz farkı ayırt edememiştir."

51 günlük saldırı

İsrail’in hava saldırılarında Gazze’de çoğu sivil 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Binlerce ailenin evsiz kaldığı Gazze'de sivillerin sığındığı bazı hastane ve okullar da İsrail savaş uçakları tarafından vurulmuştu.

Saldırılarda 17 bin 200 ev, 73 cami ve 24 okul tamamen yıkılmış, binlerce bina hasar görmüştü.

Gazze tarafından da Hamas güçleri İsrail’e bine yakın roket ve havan topu atmış, bu saldırıların neredeyse tamamı İsrail’in Demir Kubbe savunma sistemi tarafından engellenmişti.

İsrail İçişleri Bakanlığı ise 14 Haziran'da kendi raporunu yayınlayarak saldırının meşru ve hukuka uygun olduğunu savunmuştu. İsrail, Hamas’ın kasten sivilleri savaş alanına çekerek canlı kalkan olarak kullandığını savunmuştu.