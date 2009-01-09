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Dünya

BM: Gazze kurbanlarının üçte biri çocuk

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen ve yaralanan her üç kişiden birinin çocuk olduğu bildirildi

09 Ocak 2009 02:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen ve yaralanan her üç kişiden birinin çocuk olduğu
bildirildi.

BM'nin Çalışma ve Yardım Ajansının Gazze'deki operasyonlarından sorumlu yetkilisi John Holmes, Gazze Sağlık Bakanlığının dün gönderdiği istatistiklere göre, Gazze'de ölen 758 kişiden 257'sinin, yaralanan 3 bin 100 kişiden de bin 80'inin çocuklar olduğunu söyledi.

Holmes ve ajansın bir diğer yetkilisi John Ging, "güvenilir" sözleriyle değerlendirdikleri istatistiklerin, son derece rahatsız edici olduğunu belirterek, Gazze Şeridi'ne yardımları, çalışanlar için çok riskli olduğu gerekçesiyle geçici bir süre askıya aldıklarından ötünü çok üzgün ve öfkeli olduklarını da kaydetti.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA), dün İsrail askerlerinin bir BM yardım kamyonuna ateş açması ve saldırıda iki şoförün ölmesi üzerine yardımları askıya almıştı. İsrail'in 13 gündür sürdüğü hava ve kara saldırılarında Gazze'de 4 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.

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