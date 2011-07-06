-BM FİLİSTİN'İN BM'YE ÜYELİĞİNİ TARTIŞACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 06.07.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin bu ay Filistin'in BM'ye üyeliği konusunu tartışması bekleniyor. Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Peter Wittig, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının ülkesine geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenledi. Wittig, Filistin'in BM'ye üyelik konusunun ne zaman gündeme geleceğine yönelik bir soru üzerine, 26 Temmuz'da Güvenlik Konseyi'nin aylık Ortadoğu toplantısında konunun gündeme gelebileceğini söyledi. ''Bu toplantı, Filistin tarafının önündeki seçenekleri keşfetme konusunda Konsey'e fırsat verebilir'' diyen Wittig, Ortadoğu Dörtlüsü'nün (ABD, BM, Rusya ve AB) de 11 Temmuz'da Washington'da toplanacağı bilgisini verdi. Bu arada Wittig, Konsey'in 14 Temmuz'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Konsey'e havale ettiği Suriye'nin nükleer faaliyetleri meselesini ele alacağını da bildirdi.