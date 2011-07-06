T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM FİLİSTİN'İN BM'YE ÜYELİĞİNİ TARTIŞACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

06 Temmuz 2011 11:58

-BM FİLİSTİN'İN BM'YE ÜYELİĞİNİ TARTIŞACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 06.07.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin bu ay Filistin'in BM'ye üyeliği konusunu tartışması bekleniyor. Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Peter Wittig, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının ülkesine geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenledi. Wittig, Filistin'in BM'ye üyelik konusunun ne zaman gündeme geleceğine yönelik bir soru üzerine, 26 Temmuz'da Güvenlik Konseyi'nin aylık Ortadoğu toplantısında konunun gündeme gelebileceğini söyledi.  ''Bu toplantı, Filistin tarafının önündeki seçenekleri keşfetme konusunda Konsey'e fırsat verebilir'' diyen Wittig, Ortadoğu Dörtlüsü'nün (ABD, BM, Rusya ve AB) de 11 Temmuz'da Washington'da toplanacağı bilgisini verdi.  Bu arada Wittig, Konsey'in 14 Temmuz'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Konsey'e havale ettiği Suriye'nin nükleer faaliyetleri meselesini ele alacağını da bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24