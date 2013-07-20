BM Filistin-İsrail müzakerelerinden umutlu

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail ve Filistinli liderlere, iki devletli vizyonun başarıya ulaşması için cesaret ve sorumlulukla hareket etmeleri çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Ban'ın, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Filistin ve İsrail arasında barış müzakerelerinin yeniden başlaması adına anlaşmaya varıldığını ilan etmesinden memnuniyet duyduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin bu konudaki çabaları ve tarafların masaya dönme kararlarını takdir eden Ban, İsrailli ve Filistinli liderlerden bu çabaların sonuçlanması ve iki devletli vizyonun başarıya ulaşması için inisiyatif almalarını, cesaret ve sorumlulukla hareket etmelerini istedi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in anlamlı bir müzakere ve bölgede kapsamlı barış için gösterilen bütün çabaları destekleyeceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ürdün'de yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması adına anlaşmaya varıldığını ancak bu anlaşmanın resmiyet kazanma sürecinin hala devam ettiğini belirtmişti.