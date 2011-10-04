BM Esad'a yaptırımı görüşecek

T24 - BM Güvenlik Konseyi, bugün Suriye'yi sivillere karşı uyguladığı baskı yöntemleri nedeniyle kınayan, 'yumuşatılmış' karar tasarısını oya sunacak. Oylamaya saatler kala Rusya tasarıya destek vermeyeceğini yineledi.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve yakınlarına yaptırım öngören bir önceki BM tasarısı Çin ve Rusya'nın veto tehdidi üzerine geri çekilmişti. Almanya, İngiltere, Fransa ve Portekiz tasarıda geri adım atarak "derhal yaptırım uygulanması" ifadesini kaldırarak, BM'ye yumuşatılmış bir karar tasarısı sunmuştu. BM Güvenlik Konseyi'nde bugün oylanması beklenen karar tasarısında Esad rejiminin şiddetten vazgeçmesi isteniyor. Karar tasarısıyla Esad yönetiminin kınanması da hedefleniyor.





Rusya desteklemeyecek



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye karşı hazırlanan karar tasarısını desteklemeyeceklerini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadi Gatilov, Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Suriye için hazırladığı belgeyi Rusya'nın desteklemeyeceğini söyledi ancak Suriye'ye yönelik cezalandırıcı yaptırımlar için kapıyı da açık bıraktı.





Erdoğan: Tasarı Esad'a uyarı



Güney Afrika'da resmi bir ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, BM Güvenlik Konseyi'nde bugün oylamaya sunulacak Suriye yönelik yaptırım tasarısını Şam yönetimine karşı bir "uyarı metni" olarak gördüğünü söyledi.





Bizim için önemli olan Suriye halkı



Suriye'de güvenlik güçlerinin savunmasız sivillere yönelik saldırıların hiçbir vicdani açıklaması olamayacağını belirten Başbakan Erdoğan, "Bunları Sayın Esad'la çok konuştuk. Aslında kendisiyle dostluğumuz, çok çok ileri olan arkadaşlığımız vardı. Ama biz dostluğumuzu ilkeler üzerinden götürürüz. İlkeler çiğnenirse dost olan o arkadaşı bir kenara bırakırız. Çünkü bizim için önemli olan Suriye halkıdır. Özgürlükler hiçe sayılmıştır" dedi.





'Babasının yolundan gidiyor'



Suriye halkının 40 yıldır olağanüstü halle yönetildiğini dile getiren Erdoğan şunları söyledi: "Geçmişte babasının Hama'da Humus'ta yaptığı ölümler şimdi yeniden aynen gündeme geliyor. Biz bunları hiç beklemiyorduk. Ama ne yazık ki böyle bir gidiş Suriye'yle 910 kilometre sınırı olan bir Türkiye'yi üzmüştür. Çünkü akrabalık bağlarımız da var. Bu ifadelerimiz bir çıkar ilişkisine bağlı değildir. Tamamen insani duygulardır"







