BM: Ebu Akile'nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin görevi sırasında Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesinin basın ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğu belirtilerek, "Yetkili makamlar gazetecilere zarar vermekle değil, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde gazetecileri korumakla görevlidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesi kınanırken, "Gazeteci olarak sadece görevini yapmakta olan Ebu Akile'nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu cinayetin aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğu altı çizilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında gazetecilerin güvenli şekilde görev yapabilmesinin önemine işaret edildi.

"Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin acil, bağımsız, tarafsız, etkili, etraflı ve şeffaf bir soruşturma talebinde bulunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail ve Filistinli yetkililerin de bu soruşturma sürecinde iş birliği içinde olması gerektiği kaydedildi.

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