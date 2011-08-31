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BM: Dünyada yüzbinlerce kişi 'kayıp'

Birleşmiş Milletler, yasal düzenlemelere ve uluslararası anlaşmalara karşın ''zorla izini kaybettirme'' uygulamalarının kaygı verici yaygınlıkta olduğu uyarısında b

31 Ağustos 2011 03:00

T24 - Birleşmiş Milletler, yasal düzenlemelere ve uluslararası anlaşmalara karşın ''zorla izini kaybettirme'' uygulamalarının kaygı verici yaygınlıkta olduğu uyarısında bulundu.



''Kayıplar'' sorununa, ortadan kaybolanların ve yakınlarının acılarına dikkat çekmeyi amaçlayan 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü kapsamında uyarılarda bulunan Uluslararası Kızılhaç Örgütü de, kayıp yakınlarının ihtiyaçlarının gözardı edildiğini vurgulayarak destek çağrısı yaptı.

Dünya genelinde zor kullanma sonucu ortadan kaybolan kişilerin sayısı tam olarak bilinmiyor.Ancak gözlemciler, sayının yüzbinlerle ifade edilebileceğini kaydediyor. Kayıplara karışanların çoğu, bir askeri yetkili, hükümet ya da polis tarafından ''engel ya da sorun'' olarak görüldükleri için ailelerinden ya da evlerinden zorla koparılıp izleri kaybettirilen insanlar.

Ailelerinin bu yakınlarıyla temas kurma, hatta yaşayıp yaşamadıklarını öğrenme ve hatta uygun şekilde matemlerini tutma olabakları bulunmuyor. Kızılhaç yetkilileri, bu belirsizliğin yıllarca sürebildiğini söylüyor. BM'nin ''zor kullanma sonucu kaybolma" olaylarıyla ilgili yasal mevzuatı geçen yıl yürürlüğe girdi.

Ancak yetkiler, uygulamanın kaygı verici yaygınlıkta olmasından yakınıyor. BM yetkilileri, bu yöntemin, devletlerce, meşru demokrasi çağrılarını bastırmak ya da organize suçlarla ve terörle mücadele etme adına kullanıldığına dikkat çekiyor. Ancak ne olursa olsun uygulamanın yasak olduğunun altını çizen BM yetkilileri, ''gözaltına alınanların meşru yargı sürecine tabi tutulmaları gerektiğini, ailelerinin de yakınlarına ne olduğunu bilmeye hakları olduğunu'' vurguluyor.


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