BM Dünya Nüfus Tahmin Raporu: Türkiye nüfusu 2030 yılında 88 milyonu aşacak

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Nüfus Tahmini Raporu'na göre, Türkiye nüfusunun 2030'da 88 milyonu aşacağını, dünya nüfusunun ise 8,6 milyara ulaşacağını aktardı.

Tarık Tezel, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, organize, bilimsel, hijyenik gıda üretiminin ve dağıtımının açlığa son vermede önemli rol oynadığını ifade etti.



BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) her yıl 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü olarak kutladığını belirten Tarık Tezel, FAO'nun öncülüğündeki etkinliklerde herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma ihtiyacı hakkında farkındalık yaratıp eyleme geçilmesinin teşvik edildiğine dikkati çekti.

Dünyada 800 milyon insan aç

Tarık Tezel, SETBİR olarak geçen yıl Dünya Gıda Günü'nde, dünyada 800 milyon insanın aç, 1 milyon 200 bin insanın yoksul, buna karşılık 600 milyon insanın ise obez olduğuna ve "sağlıklı ve temiz gıdaya erişimin dünyada da Türkiye’de de temel insan hakkı olduğu"na dikkati çektiklerini anımsattı.

Türkiye nüfusu 88 milyonu aşacak

Tezel, bu yıl BM'nin "sürdürülebilir kalkınma için küresel hedef"lerini hatırlatmak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü'nün (DESA) Haziran 2017'de yayımladığı 'Dünya Nüfus Tahmini Raporunu'na göre, Türkiye nüfusu 2030 yılında 88 milyonu aşacak, dünya nüfusu da 8,6 milyara ulaşacak. Türkiye ve dünya nüfusunu besleyebilmenin, yeryüzünde aç insan bırakmamanın yolu, organize, bilimsel, hijyenik tarımsal faaliyetten, gıda üretiminden ve dağıtımından geçiyor. Organize tarımsal faaliyetin küçük ve yerel üretici için de gelir artışı sağlayıp refah kaynağı olacağına, böylelikle köyden kente göç ihtiyacının ortadan kalkacağına inanıyoruz. Tarım ve gıda üreticisiyle sanayicisinin eşgüdümlü çalışması, Türkiye'de ve dünyada açlığa son verecektir."