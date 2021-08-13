BM'den Afganistan'ın komşularına çağrı: Sınırlarınızı açık tutun

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR), Taliban ülkede hızlı bir şekilde vilayet başkentlerini ele geçirirken Afganistan'ın komşu ülkelerine "sınırları açık tutma" çağrısı yaptı.

Komiserlik sözcüsü açıklamasında, "Güvenli yer bulamamak çok sayıda sivilin hayatını tehlikeye atabilir. UNHCR, ülkelerdeki yetkililere insani yardımlarını artırmaları için destek vermeye de hazır" dedi.

Sözcü, Dünya Gıda Programı'nın Afganistan'daki gıda kıtlığı durumunun "çok kötü" olduğunu söylediğini aktarırken durumun insani bir felakete dönüşebileceğine dair işaretler olduğunu ifade etti.