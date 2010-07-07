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Dünya

BM de konvoy baskınını soruşturacak

İsrail'in Gazze'ye yardım konvoyuna saldırısı ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de soruşturma yapacak.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Cenevre Merkezli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de İsrail'in gemi baskınını soruşturmaya hazırlanıyor.


Soruşturmayı Birleşmiş Milletler İnsan Haklar Konseyi adına yürütecek olan komisyonun başkanlığına eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Philippe Kirsch getirildi.


Uluslararası hukuk alanında tanınan bir isim olan Kirsch, savaş suçları ve denizcilik terörüne ilişkin çeşitli soruşturmalarda yer aldı.


Komisyon, tüm üyeleri belirlendikten sonra çalışmalara başlayacak.


Ancak komisyon, Washington ile Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde rahatsızlık yarattı.


Zira Washington uluslararası soruşturmalara karşı çıkıyor. New York'taki diplomatik kaynaklarsa, Cenevre'deki komisyonun, Birleşmiş Milletler komisyonu olarak algılanmasını istemiyor.


Uluslararası soruşturmayı reddeden İsrail olayı kendi araştırmak için iki komisyon kurmuştu.

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