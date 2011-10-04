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Dünya

BM Çocuklara Yardım Fonu uyardı BERLİN (A.A)

04 Ekim 2011 14:42

-BM Çocuklara Yardım Fonu uyardı BERLİN (A.A) - 04.10.2011 - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), doğu Afrika'da çocukların kitleler halinde ölebileceği uyarısında bulundu. UNICEF Başkanı Anthony Lake, Alman haber ajansına yaptığı açıklamada, "Afrika Boynuzu'nda yüz binlerce çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya" dedi. Bu çocukların yardım gelmezse gelecek haftalarda ölebileceğini belirten Lake, şu an dünyadaki en korkunç insani felaketin bu olduğunu kaydetti. Çocuklara gıda yardımı ulaştırma konusunda zamanla yarıştıklarını ifade eden Lake, yağışların başlamasıyla kızamık ve kolera gibi enfeksiyon hastalıklarının salgına dönüştüğünü, özellikle kızamığın buradaki çocuklar için ölüm fermanı anlamına geldiğini bildirdi.  BM'nin tahminlerine göre doğu Afrika'daki açlık 13 milyonun üzerinde insanı etkiliyor. Sadece Somali'de 200 bini ölümün eşiğinde olmak üzere 450 bin çocuk yetersiz besleniyor. Geçen aylarda yarısı çocuk olmak üzere on binlerce kişi hayatını kaybetti.

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