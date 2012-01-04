-BM çalışanları isyanda BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - 03.01.2012 - Birleşmiş Milletler (BM) Çalışanları Sendikasınca yapılan açıklamada, 2011 yılında 35 BM görevlisinin çeşitli saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilerek ''BM, kurum olarak çalışanlarını korumada yeterli değil'' denildi. BM Çalışanları Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılında BM'de çalışan 25 sivil, 9 barışı koruma gücü personeli ve bir askeri danışmanın BM'yi hedef alan saldırılarda hayatlarını kaybettikleri ayrıca, BM için görev yapan 4 güvenlik görevlisinin de yine saldırılarda öldüğü bildirildi. Sendika Başkanı Barbara Tavora-Jainchill, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BM çalışanlarının saldırılarda ana hedef olduğunu belirterek ''Maalesef BM kurum olarak çalışanlarını korumada yeterli şeyleri yapmıyor. BM binalarının ve çalışanlarının güvenliği konusunun çok daha ciddi şekilde ele alınması ve bunun için daha fazla kaynak ayrılması gerek. Artık yeter'' dedi. Sendika yetkilileri, 2011 yılında BM çalışanlarının rehin de alındıklarını dile getirerek, 13 Ocak 2011'de Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde rehin alınan 3 Bulgar asıllı BM çalışanının 5 ay sonra serbest bırakıldıklarını hatırlattı. Sendikadan verilen bilgiye göre, 2010 yılında BM'de çalışan 5 sivil ve 10 barışı koruma görevlisi, 2009 yılında da 31 sivil ve 7 barışı koruma görevlisi BM'yi hedef alan saldırılarda hayatlarını kaybetti.