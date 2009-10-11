BM: Bir nesil kaybolabilir

Birleşmiş Milletler, zengin ülkelerin açlıkla mücadele için yaptıkları yardımları bu yıl büyük oranda azaltığını duyurdu.



Bu, yoksul ülkelerde on milyonlarca kişiye verilen gıda yardımının azalacağı anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler bir neslin kaybedileceği uyarısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Başkanı Josette Sheeran, açlıkla boğuşan ülkelere yapılan gıda yardımının son 20 yılın en düşük düzeyine indiği uyarısında bulundu.



Zengin ülkeler, geçen yıl açlıkla mücadele için 5 milyar dolar yardım yaparken bu yıl bu miktar 2.7 milyar dolara düştü.



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre, yardımların azalması 40 milyondan fazla kişiyi etkilecek.



BM Dünya Gıda Programı Başkanı Josette Sheeran, "Sessiz bir tsunami yaşanıyor. Onu göremezsiniz veya duyamazsınız. Ama 1970'lerden beri en kötü gıda kriziyle karşı karşıyayız. Bir nesli kaybedebiliriz. Çocukları kurtaramayabiliriz.



En iyi senaryoya göre bile bu yıl 2 milyar dolar açığımız olacak. Zengin ülkeler gıda krizinin sona erdiğini zannederek geçen yılki kadar yardımda bulunmalarına gerek olmadığını düşünüyorlar. Oysa yoksul ülkelerin yüzde 80'inde gıda fiyatları geçen yıla göre daha yüksek" dedi.



Azalan gıda yardımların en fazla Bangladeş ve Kenya'yı etkileyeceği tahmin ediliyor.



Birleşmiş Milletler, geçen ay açlıktan ölenlerin sayısının son bir yılda 150 milyon artarak 1 milyarı aştığını bildirmişti.