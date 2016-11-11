BM: Arap Baharı'nın bölgeye maliyeti 600 milyar dolar

Birleşmiş Milletler (BM), Arap Baharı'yla başlayan protesto hareketlerinin bölgedeki büyümeyi 2011 yılından bugüne kadar 614 milyar dolar aşağı çektiğini açıkladı.

Bu hesaplama, büyük bir ekonomik kurum tarafından yapılan ilk hesaplama olma özelliğini taşıyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Sosyal ve Ekonomik Komisyonu (ESCWA) tarafından hesaplanan miktar, bölgenin 2011 ile 2015 arasındaki toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 6'sını oluşturuyor.

Tunus'ta başlayan isyanlar dört ülkede liderlerin değişmesine, Libya, Suriye ve Yemen'de ise savaşa yol açmıştı.

ESCWA bu hesaplamayı yapabilmek için bölgenin isyanlar başlamadan önceki ekonomik büyüme tahminlerini kullandı.

ESCWA'nın hesaplamasına yalnızca siyasi istikrarsızlıktan doğrudan etkilenen ülkeleri değil, sığınmacılar, döviz kaybı ve turizmdeki düşüş nedeniyle dolaylı olarak etkilenen bölge ülkeleri de dahil etti.

Hükümet karşıtı protestoların çeşitli yabancı güçlerin de dahil olduğu bir iç savaşa dönüştüğü Suriye'de 2011'den bu yana GSYH ve sermaye kayıplarının miktarı 259 milyar dolarak hesaplandı.

ESCWA'ya göre, politik değişimlerin yaşandığı ülkelerde hükümetler isyana yol açan sorunları çözmek için ekonomik reformlar gerçekleştirmedi.