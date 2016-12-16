BM: Arakanlı Müslümanlar öldürülüyor, tecavüze uğruyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar hükümetini Arakanlı Müslümanlarına karşı tutumu nedeniyle kınadı.

El Hüseyin, 'Arakanlı Müslümanların her gün öldürüldüklerine, tecavüze ve kötü muameleye maruz kaldıklarına yönelik bilgiler aldıklarını' açıkladı.

BM yetkilisi, Myanmar hükümetinin yaklaşımını "amaçlananın tersi sonuçlar yaratabilecek, hatta zalimce" diye niteledi.

El Hüseyin yazılı açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların düzmece denilerek sürekli reddedilmesi, bağımsız gözlemcilerimizin Rakhin'de en köte etkilenen bölgelere ziyaretine izin verilmemesiyle birlikte değerlendirildiğinde, mağdurlara büyük hakaret ve hükümetin uluslararası insan hakları çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına gelmektedir.

"Eğer hükümetin sakladığı bir şey yok ise neden gözlemcilerimize izin vermekte bu kadar isteksiz davranıyor?"

Myanmar ordusunun Rakhin eyaletinde yürüttüğü operasyonlarda en az 86 Arakanlı Müslüman öldürüldü.

Yaklaşık 27 bin kişi de operasyonlar sonucu göç etti. Bu kişilerden çoğu sınırı geçerek Bangladeş'e gitti.

Nobel Barış Ödülü sahibi politikacı Aung San Su Ki'nin liderliğindeki Myanmar hükümeti bu Arakan Müslümanlarına karşı tutumu konusunda uluslararası eleştirilerle karşı karşıya.

Birmanya adıyla da bilinen Myanmar'da hükümet bölgede 'terörle mücadele ettiğini' söylüyor ve insan haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddiaları reddediyor.

Silahlı militanların 9 Ekim tarihinde bir sınır karakoluna saldırarak 9 polisi öldürdüğü eylemden sonra Rakhin eyaletinin kuzeyine bağımsız gazetecilerin de girmesine izin verilmiyor.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) da hafta içinde yayımladığı raporda, yeni uydu fotoğraflarının, yakılan Arakan köyleri ile Myanmar ordusu arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu bildirmişti.

Örgüt görüntülerde, Kasım ayında yakılan Wa Peik Köyü'nün yakınlarında asker taşıyan kamyonlar görüldüğünü kaydetmişti.

Myanmar yönetimi rapor hakkında yapmadı ama yakıldığı söylenen köylere bir inceleme heyeti gönderdiğini, bulguların Ocak ayında açıklanacağını kaydetti.

Nüfusunun çoğu Budist ülkede yaşayan ve tahmini sayıları 1 milyona yakın olan Arakanlı Müslümanlar, "Bangladeş'ten gelmiş yasadışı göçmenler" olarak görülüyor ve kuşaklar boyunca Myanmar'da yaşadıkları halde kendilerine vatandaşlık hakları verilmiyor.

2012 yılında Rakhin eyaletinde yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda insan ölmüş, yaklaşık 100 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Bu insanlar hala kamplarda yaşıyor.