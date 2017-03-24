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BBC Türkçe

BM, Arakan Müslümanlarına hak ihlallerini soruşturacak

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Myanmar ordusunun insan hakları ihlallerine ilişkin iddialarına yönelik soruşturma başlattı. BM raportörü bu ay başında Myanmar'daki Arakan Müslümanlarının 'korkunç işkencelere maruz kaldıklarını' rapor etmişti

24 Mart 2017 16:24

Birleşmiş Milletler (BM) raportörü bu ay başında Myanmar'daki Arakan Müslümanlarının 'korkunç işkencelere maruz kaldıklarını' rapor etmesinin ardından, BM İnsan Hakları Komisyonu, Myanmar ordusunun insan hakları ihlalleri iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

BM raporunda Myanmar ordusunu, Arakan Müslümanlarına 'toplu katliam, toplu tecavüz' yaptığını, 'köyleri yaktığını' rapor ederken, hükümeti 'insanlığa karşı suç işlemek ve etnik temizlik yapmak'la suçlamıştı.

Myanmar'da Ekim ayında başlayan şiddet olayları sonrası 75 bin Arakan Müslümanı evlerini terk edip Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı.

Reuters haber ajansının Bangladeş'in doğusundaki Cox's Bazar bölgesindeki kampta konuştuğu Arakan Müslümanlarından 16 yaşındaki Ahtara, Myanmarlı askerlerin evlerine geldiğini söyledi.

Ahtara, "12 asker gece 4:00'te eve geldi. Ailem evde yoktu. 8'i evden ayrıldı, kalan dördü ise bana işkence yaptı ve tecavüz etti" dedi.

Sıddık Ahmed ise Myanmar askerlerinin köylerine geldiğince kardeşi, yeğeni ve torununun kaçmaya fırsat bulamadığını söylerken, "Askerleri hepsini öldürdü" diye konuştu.

Myanmar hükümeti, 1990'ların başından beri Arakan Müslümanlarına vatandaşlık vermiyor.

Uluslararası Kızılhaç örgütüne göre 1990'ların başından beri bölgeden 300 bin Arakan Müslümanı kaçtı.

Bu yılın başında da Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Arakanlı Müslümanlara karşı girişilen şiddet olayları iddialarının ardından Myanmar ordusunun "insanlığa karşı suç işliyor olabileceğini" rapor etmişti.

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