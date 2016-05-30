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Dünya

BM: Akdeniz'de bir haftada 700 sığınmacı öldü

Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan tekne ve botların batmasıyla kaç kişinin boğulduğu tam olarak bilinmiyor

30 Mayıs 2016 11:51

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) Güney Avrupa Sözcüsü Carlotta Sami, Alman Haber Ajansı’na (DPA) ya yaptığı açıklamada son bir haftada Akdeniz'de en az 700 sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akdeniz'de çarşamba, perşembe ve cuma günleri üç teknenin batması sonucunda  kurtarılan 100 sığınmacı, en az 550 kişinin kayıp olduğu bilgisini verdi.

 

Save the Children: Görgü
tanıklarıyla konuştuk

 

Olayla ilgili açıklama yapan yardım kuruluşu Save the Children, ölen sığınmacı sayısının tahmin edilenin çok daha üzerinde olabileceğini bildirdi. İtalya açıklarında batan teknelerden kurtarılan sığınmacıların ifadelerine göre; batan üç teknenin yanı sıra 400 kişinin bulunduğu bir teknenin daha battığı söylendi. Teknenin, çarşamba günü öğleden sonra büyük bir gemi ile birlikte Libya'nın Sabratha limanından yola çıktığı belirtildi.

Save the Children büyük geminin kaptanın, teknenin bağlı olduğu halatın kesilmesi emrini vermesinin ardından, sığınmacı teknesinin su alarak battığını belirtti. Save the Children Sözcüsü Giovanne Di Benedetto, "Batan teknelerden kurtarılan sığınmacıların hepsi aynı bilgiyi veriyor" dedi.

 

2016'da, en az 1475 sığınmacı
Akdeniz'de hayatını kaybetti

 

İtalyan Sahil Güvenlik yetkilileri ve BM'nin verdiği bilgiye göre; bu hafta içinde Akdeniz'de 14 bin sığınmacı kurtarıldı. Sadece cuma günü Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan sığınmacıların sayısı 2 bin.

Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan tekne ve botların batmasıyla kaç kişinin boğulduğu tam olarak bilinmiyor. İtalyan Donanması bu hafta batan plastik bir teknenin yakınlarında 45 cesede ulaşıldığını kaydetti. Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre bu yıl en az 1475 sığınmacı Akdeniz'de boğuldu.

©Deutsche Welle Türkçe

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