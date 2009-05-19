BM: Afrika'dan 11 milyon insan göç etti

Birleşmiş Milletler, "orta ve doğu Afrika'daki çatışmalar ve çevre felaketleri nedeniyle 11 milyondan fazla insanın yaşadığı bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını" bildirdi.



BM İnsani Yardım Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yerlerinden edilen insan sayısının özellikle son dönemde büyük bir artış gösterdiği, bunda da Kongo'daki Tanrının Direniş Ordusu militanlarının sivillere yönelik saldırıları ile Somali'de devam eden çatışmaların önemli rol oynadığını kaydedildi.



11 milyon insanın yaşadığı yeri terk etmesinin orta ve doğu Afrika'daki 16 ülkede gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bunun bir ülke içinde veya başka ülkeye gitme olarak yapılan tüm yer değiştirmeleri kapsadığı ifade edildi.



Açıklamaya göre, yer değiştiren insan sayısında Sudan 4 milyon ile ilk sırada yer alırken, Kongo ve Somali yaklaşık 1,3'er milyon ile Sudan'ı takip ediyor.

