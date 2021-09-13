BM: Afganistan'daki insani kriz için en az 600 milyon dolar toplanması gerekiyor

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle bir insani kriz yaşanacağına dair uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler, gerekli olan 600 milyondan fazla insani yardımın toplanması için bir toplantı yapacak.

Reuters’ta yer alan habere göre, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinden önce 18 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğu biliniyordu. Taliban yönetiminin başlamasıyla bu sayının artması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, maddi anlamda sıkıntıları olduğunu söyleyerek “Şu anda BM, kendi çalışanlarına maaşlarını ödemek konusunda zorlanıyor” dedi. Bugün Cenevre’de yapılacak toplantıya üst düzey BM yetkilileri, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı ve çok sayıda hükümet temsilcisi katılacak.

Afganistan’da Ağustos ayında yapılan çalışma, 1600 kişiden yüzde 93’ünün yeterli beslenemediğini göstermişti. Afganistan için BM’nin toplayacağı 606 milyon doların üçte birinin Dünya Gıda Programı’na gitmesi gerekiyor.