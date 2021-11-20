BM: Afganistan'da 14 milyon çocuğun yeterli gıdaya erişimi yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'da yaklaşık 14 milyon çocuğun yeterli gıdaya erişiminin bulunmadığını bildirdi.

UNICEF, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, 14 milyon Afgan çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bunların bir milyonunun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü'nün bu sene Afganistan'da kutlanmayacağı ifade edilen açıklamada, ülkedeki mevcut insani krizin, özellikle akut yetersiz beslenmeden muzdarip olanlar olmak üzere, savunmasız binlerce çocuk için ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede yoksulluk ve işsizlik nedeniyle çok sayıda çocuğun farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığı ve kızların ergenlik çağına gelmeden evlendirildiği bildirildi.

Yarısı kız olan 4 milyondan fazla çocuğun bu sorunlar nedeniyle şu anda okula gidemediği kaydedilen açıklamada, ayrıca binlerce çocuğun da kızamık hastalığı riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Açıklamada, özellikle akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocuklara bakmak için çabalarını hızlandırdıkları belirtildi.

UNICEF, uluslararası toplumu, binlerce çocuğun ölmesini önlemek için Afganistan'a insani yardımını artırmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü de (FAO), 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile yüzleşen insan sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının yıl sonuna kadar 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirmişti.

BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre, ülke nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.

Afganistan'da artan yoksulluk nedeniyle günlük gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan çok sayıda aile, geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarını satışa çıkarıyor.

Öte yandan Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.