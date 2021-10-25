BM: Afganistan büyük bir gıda krizi riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), harekete geçilmezse Afganistan'da milyonlarca insanın bu kış açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

WFP'nin açıklamasına göre, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlasına karşılık gelen 22.8 milyon insan akut gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya. Beş yaşının altında 3.2 milyon çocuğun ise akut kötü beslenme yaşayabileceği belirtildi.

WFP Direktörü David Beasley "Afganistan şu an dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşıyor. Felakete geri sayım yapıyoruz" dedi.

Ağustos ayında ABD güçlerinin çekilmesiyle Taliban yönetimine geçen Afganistan'da hâlihazırda kırılgan durumda olan ve ağır bir şekilde yabancı yardımlara dayanan ekonomi ağır bir çöküş yaşadı.

Pek çok Afganın, yemek alabilmek için eşyalarını satmaya başladığı belirtildi. Taliban yönetimi, ülke dışındaki varlıklara erişimi kesti.

Herat'ta çalışan bir öğretmen "Beş aydan uzun bir süredir maaşımı alamıyorum. Yaşayabilmek için evimde ne varsa onu satıyorum" dedi.

WFP, gelen kışın Afganistan'da yaşayan insanların gıdaya erişimini daha fazla riske atacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun Direktörü Qu Dongyu "Afganistan'da kış ülkenin çoğuna erişimi engellemeden elimizden geleni yaparak ulaştırma sürecini hızlandırmalıyız" dedi.