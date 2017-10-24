BM: Açlıktan öldürmek savaş suçudur

Birleşmiş Milletler, savaş ve kriz bölgelerinde insanları açlıktan öldürmenin savaş suçu olarak cezalandırılması gerektiğini belirtti. BM Gıda Hakkı Raportörü Hilal Elver tarafından yapılan açıklamada, çatışma bölgelerindeki ölümlerin büyük bölümünün açlık ve hastalık kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Hilal Elver, New York'ta pazartesi günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "çatışma kaynaklı ölümlerin yaygın kanının aksine toplam ölüm oranları içindeki küçük bir kısmı oluşturduğunu" kaydetti.

Kriz ve çatışma bölgelerindeki ölümlerin büyük bölümünün açlık ve hastalıklar nedeniyle gerçekleştiğini belirten BM yetkilisi Elver, "Uluslararası toplumun gıda ya da gıda yardımlarının kasten engellenmesi ya da üretimilerine mani olunmasının bir suç olduğunu anlaması oldukça belirleyici olacak" şeklinde konuştu. Hilal Elver bu yöndeki eylemlerin insanlığa karşı suç ya da savaş suçu olduğuna dikkat çekti.

"20 milyon kişi akut açlık çekiyor"

Beslenmenin bir insan hakkı olduğunu vurgulayan BM Gıda Hakkı Raportörü Elver, açlığın bir silah aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Dünyanın 2017 yılında BM'nin kurulduğu 1945 yılından bu yanaki en büyük insani felaketle karşı karşıya olduğunu ifade eden Elver, kriz bölgelerindeki yaklaşık 20 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Hilal Elver bu ülkeler arasında Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesi, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'in başı çektiğini kaydetti. Bu ülkelerdeki açlığın en büyük sebebinin şiddetli çatışmalar olduğunu belirten Elver, BM'nin tahminlerine göre 45 ülkede yaklaşık 70 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu ve bu oranın 2015 yılına göre yüzde 40'lık bir artış anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

KNA/GA/HS

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