BM 'Suriye'ye rağmen' toplandı

T24 - Suriye'nin 'genel kurulun ihlali' olacağını öne sürerek görüşülmesini istemediği 'Suriye'deki kriz ve insan hakları durumu' BM'deki genel kurul toplantısında ele alındı.

Suriye'deki krizle ilgili devreye giren, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun 66. dönem başkanı Nasır Abdülaziz El Nasır, toplantının başında Suriye'deki krizi ve insan hakları durumunu ele almak üzere toplanmak için Genel Kurul üyelerinin onayını istedi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşşar Caferi bunun üstüne söz alarak BM Genel Kurulu'nun BM İnsan Hakları Konseyi'nin insan hakları raporunun 66. dönemde ele alınmasının BM Genel Kurulu kurallarına aykırı olduğunu, bu raporun ancak gelecek sene 67. dönemde ele alınabileceğini savundu.

Caferi, bu konuda Genel Kurulun toplanmasının BM kurallarının ihlali olacağını ve bunun bir ''skandal'' olacağını ileri sürdü ve bu konuda bağımsız yasal bir görüş alınması gerektiğini savundu.

İran ve K. Kore'den destek

iran ve Kuzey Kore temsilcileri de bu konuda Suriye'ye destek verdiler ve toplantının düzenlenmemesi gerektiğini belirttiler.

Genel Kurul Başkanı El Nasır itirazları dinledi ancak başkan olarak BM Genel Kurulu kurallarına uygun şekilde inisiyatifini kullandı ve toplantının düzenleneceğini söyledi.

El Nasır, BM Genel Kurulu üyelerinin Suriye'deki insan hakları ihlalini görüşmek istediklerini belirterek, kendisinin de bu kapsamda BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay'ı Genel Kurul'a davet etti.

Cezasız kalmamalı

Pillay, yaptığı konuşmada, geçen yıl Mart ayından bu yana Suriye'de insanlığa karşı bir suç işlentiğini belirterek, "Bu durum cezasız kalmamalı" dedi.

Geçen yıldan beri ülkede 5 bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pillay, muhalefet güçlerine her geçen gün daha fazla şiddetle müdahale edildiğini söyledi.

Pillay, çocuklarla ve kadınlara işkence ve tecavüz olaylarının devam ettiğini söyleyerek, "Bu durum böyle giderse sivil halk bundan daha çok zarar görecek'' dedi.