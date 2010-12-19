-BM, "KIBRIS SORUNU"NUN ÇÖZÜMÜNDEN UMUTLU LEFKOŞA (A.A) - 19.12.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, Genel Sekreter Ban'ın şahsen Kıbrıs sorununa dahil olduğuna ve inisiyatif aldığına işaret ederek, Kıbrıs sorununun ''90 görüşme daha gerekmeden çözümleneceği konusunda umutlu olduğunu'' söyledi. Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Girne'de düzenlediği, ''2010'a veda çayı'' etkinliğine katılan Buttenheim, Kıbrıslı kadınlara ''Lütfen liderlerinize, nasıl bir çözüm istediğinizi iletin, onların yakın takipçisi olun'' dedi. Lisa Buttenheim, etkinlikte, Kıbrıs sorunuyla ilgili yürütülen müzakereler hakkında bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorununun 47 yıldır BM'nin gündeminde bulunduğunu kaydeden Buttenheim, gelmiş geçmiş birçok BM Genel Sekreteri’nin bu sorunla ilgilendiğini, şu anda devam eden görüşme sürecinin, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas tarafından Eylül 2008’de başlatıldığını ve bugüne kadar 90'ın üzerinde görüşme yapıldığını, bu müzakerelerde uzlaşılan noktanın, adada federal bir çözüme ulaşılması olduğunu anlattı. ''Tek uluslararası kimlikli, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum kurucu devletlerinin oluşturacağı federasyon görüşmelerinde, Yönetim ve Güç Paylaşımı, Ekonomi ve AB ile İlişkiler başlıklarında pek çok noktada uzlaşı bulunduğunu, diğer konularda da uzlaşı sağlanacağı umudu taşıdıklarını'' ifade eden Buttenheim, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun göreve seçildikten sonra çözüme bağlılığını teyit ettiğini ve o günden beri Mülkiyet konusuna devam edildiğini hatırlattı. Lisa Buttenheim, ''Müzakerelerde sorunlar vardır ama iki liderin de, müzakerelere devam etmek istediğini defalarca söylemesi, bizim için olumludur'' dedi. Liderlerin 18 Kasımda New York’ta Genel Sekreter Ban’la görüştüklerini hatırlatan Buttenheim, Ban’ın, liderlerden, çözümlenmemiş konularda, 26 Ocakta Cenevre’de yapılacak toplantıya kadar uzlaşmalarını istediğini kaydetti. Bunun üzerine liderlerin son dönemde görüşmelerini sıklaştırdığını, ikisinin de büyük efor ve uzlaşma için çaba sarf ettiğini ifade eden Lisa Buttenheim, BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’nde de yayımlanan ve BM Kıbrıs Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay uzatan son raporunda, adadaki statükonun devam edemeyeceğini belirterek acil çözüm çağrısı yaptığını anlattı. -SİVİL TOPLUMA GÖREV- ''Görüşmelerin ivmesinin hızlandırılması lazım. Bu konuda sivil topluma da çok görev düşüyor'' diyen Buttenheim, Genel Sekreter’in şubat 2010’da adayı ziyaretinde de acil çözümü vurguladığını ve Güvenlik Konseyi’nin de Kıbrıs müzakerelerini desteklediğini söyledi. Buttenheim, adada bulunacak bir çözümün, ekonomi ve diğer açılardan büyük getiriler sağlayacağını belirterek, ''Bütünlüklü çözüm, iki topluma da çeşitli imkanlar sağlayacak. Bütünlüklü çözüm, güvensizlik duygusuyla baş etmeye ve bundan kurtulmaya yardım edecek'' diye konuştu. BM’nin adadaki misyonuna değinirken, ''sürecin Kıbrıslılarca idare ve idame edilmesini istediklerini'' kaydeden Buttenheim, ''Bir çözüm ancak oradaki insanlarca getirilir ve sahiplenilirse kalıcı olur. Yerel sahiplenme bizim için önemlidir. Sayın Downer’in (Ban'ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer) varlığı, iki lidere de cesaret veriyor'' dedi. -KADINLARA ''TAKİPÇİ OLUN'' ÇAĞRISI- Lisa Buttenheim, Kıbrıs’taki görevinde iki şapkası bulunduğunu, hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve misyon şefi, hem de Özel Danışman Alexander Downer’ın vekili olduğunu ifade ederek, kadınlardan, ''lütfen liderlerinize nasıl bir çözüm istediğinizi iletin, onların yakın takipçisi olun'' çağrısında bulundu. Buttenheim, geçen yıl kadınların barış süreci ve ülkelerinin yönetimine katılması konusundaki BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararının ardından Kıbrıs’ta da bir mekanizmayla iki toplumdan kadınların biraraya geldiğini, iki toplumdan da birer kadının çalışma yapmak üzere atandığını, ocakta bu konuda bir toplantı düzenleneceğini anlattı. -''HRİSTOFYAS’IN EKİBİNDE KADIN YOK, EROĞLU’NUN EKİBİNDE 2 KADIN VAR'' Buttenheim, Downer’in ekibindeki uzmanların çoğunun kadın olduğunu, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun ekibinde iki kadın bulunduğunu, Rum lider Hristofyas’ın ekibinde ise hiç kadın olmadığını bildirdi. Sivil toplumla liderlik arasında yakın diyalog gerektiğini ifade eden Buttenheim, Kıbrıs’ta bulunacak bir çözüm planı için yapılacak referandumlarda iki taraftan da ''evet'' çıkması için çalıştıklarını ancak bunda, kendilerinden çok liderlere rol düştüğünü söyledi. Lisa Buttenheim, ''BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un şahsen de olaya dahil olduğunu, inisiyatif aldığını'' kaydederek, liderlerin 90 küsur görüşme daha yapmasına gerek kalmadan bir çözüme ulaşılacağından umutlu olduğunu ifade etti. Rumların, Kuzey Kıbrıs’a gelmediği ve alışveriş yapmadığıyla ilgili bir yorum üzerine Buttenheim, Yeşilırmak kapısıyla iki kesim arasında 7 geçiş kapısına ulaşıldığını, Rumların da Kuzey’e geçtiğini, ellerinde rakamlar bulunduğunu ancak alışveriş konusundaki bu görüşü ilk kez duyduğunu ve bunu araştıracağını kaydetti. Buttenheim, umudunun 2011’de Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması olduğunu, bundan sonra ne olacağına, Kıbrıs’ın BM ajandasından çıkıp çıkmayacağına BM Güvenlik Konseyi’nin karar vereceğini sözlerine ekledi.