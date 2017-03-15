T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BM: 1.5 milyon çocuk açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef; Güney Sudan, Nijerya, Yemen ve Somali'de bulunan yaklaşık 1.5 milyon çocuğun açlık nedeniyle ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Unicef'e göre özellikle Yemen'deki yıkım 'görmezden geliniyor'.

15 Mart 2017 18:38

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef; Güney Sudan, Nijerya, Yemen ve Somali'de bulunan yaklaşık 1.5 milyon çocuğun açlık nedeniyle ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM yetkilisi Justin Forsyth, BBC'ye bunun nedeninin bu ülkelerde yaşanan çatışmalar olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler, özellikle Yemen'de yaşanan durumu, "Yemen'deki yıkım görmezden geliniyor" cümlesiyle özetliyor.

Nisan 2015'te Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun başlattığı hava saldırılarında bugüne dek 8 bine yakın kişi öldü.

Yetersiz beslenme ve eksik tedavi nedeniyle ise bu sayıdan daha fazla çocuğun hayatını kaybettiği sanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerYardım Fonu Unicef; Güney Sudan Nijerya YemenSomaliUnicefYemenMilletlerJustin Forsyth BBCSuudi Arabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24