BM: 12.8 milyon Suriyeli'nin sağlık yardımına gereksinimi var

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, 19 sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışarak hazırlanan rapora göre, Kasım ayı itibarıyla, ülke içindeki 12.8 milyon Suriyeli\'nin \"sağlık yardımına\" gereksinimi var.

Rapora göre, 19 bin 192’si kentlerde yaşanlar, 17 bin 625’i çeşitli yerlerde yaşayanlar ve 23 bin 562’si sığınmacı kamplarında yaşayanlar olmak üzere toplam 60 bin 484 Suriyeli, ülkedeki UNHCR bürolarına sığınmacı olabilmek için başvurdu.

UNHCR raporuna göre;

6.3 milyon Suriyeli ülke içi mülteci durumda,

600 bin Suriyeli yaşadığı bölgeye geri döndü,

5.8 milyon Suriyeli\'nin maddi yardıma gereksinimi var,

4.3 milyon Suriyeli’nin barınak gereksinimi var,

13.5 milyon Suriyeli’nin koruma ve insani yardıma gereksinimi var,

12.8 milyon Suriyeli’nin ise sağlık yardımına gereksinimi var.