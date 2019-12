Blur'dan bir rekor

Yeniden bir araya geleceğini açıklayan İngiliz rock grubu Blur, Temmuz'da Londra Hyde Park'ta vereceği konser için iki dakikada 50 bin biletin tamamını satarak bir rekor kırdı.



Konserin organizatörü Live nation music UK sözcüsü, 3 Temmuz'da verilecek konser için bu sabah 09.00’da bilet satışına başlandığını ve 09:02'de tüm biletlerin satıldığını belirterek, bu beklenmedik ilgi üzerine ikinci bir konserin düzenlenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.



Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James ve Dave Rowntree'den kurulu grup son konserini 2000 yılında vermiş, 2003'te yaptıkları albümün ardından dağılmıştı.



Albarn, daha sonra "Gorillaz" ve The Good, the Bad and the Queen" gruplarıyla başarı yakalamış, Coxon kariyerine solo çalışmalarıyla devam etmişti.