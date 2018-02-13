'Blue Man Group' İstanbul sokaklarında

Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve BKM işbirliğiyle İstanbul'a gelen "Blue Man Group", yarın Zorlu PSM'de gerçekleştirecekleri gösteriden önce, Eminönü'nde sergiledikleri sokak performanslarıyla ilgi çekti.

Halk tarafından yoğun ilgi gören grup, Eminönü esnafı ile birlikte öz çekim yaptı. Showları sırasında hiç konuşmadan performans sergileyen grup, Mısır Çarşısı içindeki dükkanları da gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun kurucu üyelerinden Chris Wink, "Blue Man adlı bu masum ve ilginç karakterin etrafında dönen performanslarımıza ilk başladığımızda onun bizi nasıl bir noktaya getireceğini hayal bile edemezdik. Gösterimizi Türkiye'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Grubun diğer kurucu üyesi Phil Stanton ise şunları kaydetti:

"Blue Man karakteri, insanın iletişim kurma ihtiyacını keşfetmeye olan derin ilgimizden kaynaklanarak farklı yaşlar, kültürler ve milletlerden birçok kişiye hitap ediyor. Blue Man'in vermeye çalıştığı hayat dolu mutluluk ve kutlama hissiyatının herkese evrensel bir şekilde dokunduğuna inanıyoruz."

Dünya turneleri kapsamında Türkiye'ye ilk kez gelen Blue Man Group, dev prodüksiyon, enstrümanlar ve teknolojik detayların bir araya geldiği interaktif performanslarıyla, Milano, Viyana, Barselona ve Hamburg gibi şehirlerin ardından, 13- 25 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM'de sahne alacak.