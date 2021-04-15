BluTV bu hafta sonu ücretsiz izlenilebilecek

Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni kısıtlamalar sonrası dijital içerik platformu BluTV, hafta sonu bütün içeriklerinin ücretsiz izlenebileceğini açıkladı.

Türkiye’nin en popüler çevrimiçi yayın servislerinden olan BluTV, sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre 16-17-18 Nisan tarihlerinde herkese ücretsiz hizmet verecek.

BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, 'blutvizliyorum' şifresiyle sisteme kolayca giriş yapabilecek. Kampanya 18 Nisan'da, saat 00.00'a ulaştığında sona erecek.