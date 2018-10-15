Bloomberg: Suudi Kralı, Kaşıkçı vakasıyla ilgili iç soruşturma başlattı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad tarafından iç soruşturma başlatıldığı haberi geldi.

ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg'e konuşan bir Suudi yetkili, Kral Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili haftasonunda başsavcıya soruşturma başlatması emri verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen Suudi yetkili, iç soruşturma talimatının kısmen Türk yetkililerden alınan enformasyona dayandığını aktardı. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak soruşturmasından ayrı bir soruşturma olduğunu sözlerine ekledi.

"Türklerden ve ortak ekipten enformasyon toplandıktan sonra Suudi liderliğinde doğru hikayeye ulaşıldığından emin olabilmek için bir iç soruşturma gerektiği hissiyatı oluştu" diyen yetkili, iç soruşturma kapsamında kanıtlar tarafından desteklenmesi durumunda sorumlu kişilere hesap sorulabileceğini ifade etti.

Bu açıklamaların öncesinde Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu akşamüstü başkonsoloslukta ortak inceleme yapmasının öngörüldüğü haberi geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Kralı Selman arasında dünkü telefon görüşmesinde, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemi vurgulanmıştı.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MbS) eleştiren yazılarının ardından gönüllü sürgüne gitmişti.

ABD'ye yerleşen ve Washington Post gazetesi için yazan Kaşıkçı'nın, Türkiye vatandaşı nişanlısıyla evlenebilmek için boşanma belgelerini alma amacıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği söyleniyor.

Ortadan kaybolmasının ertesi günü MbS, Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinden kısa süre sonra dışarı çıktığına inandığını söylemişti.

Adı açıklanmayan Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın öldürülüp cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluktan çıkarıldığına dair yabancı medyaya aktardığı iddialar ve Amerikan basınının Kaşıkçı'nın akıbetinin aydınlatılması ve hesabının sorulması yönünde yaptığı durmaksızın yayın yapması, Suudi kraliyetini zorda bırakmış vaziyette.