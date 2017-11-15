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Dünya

Bloomberg: Londra, Brexit’e rağmen Avrupanın finans merkezi olarak kalacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Finansal haber ve bilgi servis sağlayıcısı Bloomberg'in kurucusu olan milyarder işadamı Michael Bloomberg, “Londra finans endüstrisinin ihtiyacı olan her şeye sahip: İngilizce konuşuluyor, aile dostu ve çok kül

15 Kasım 2017 16:34

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Finansal haber ve bilgi servis sağlayıcısı Bloomberg\'in kurucusu olan milyarder işadamı Michael Bloomberg, “Londra finans endüstrisinin ihtiyacı olan her şeye sahip: İngilizce konuşuluyor, aile dostu ve çok kültürlü olması sebebiyle pek çok insanı çekme potansiyeline sahip” diyerek Londranın, Brexit sonrasında Avrupa’nın finans merkezi olmaya devam edeceğini söyledi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının Londra’nın ekonomik büyümesini etkileyeceğini söyleyen Bloomberg ekledi, “Başkent öngörülebilir bir gelecekte Avrupa’nın finans merkezi olmaya devam edecek”.
BBC Radyosunda bir programa katılan Bloomberg, “Bazı işler yer değiştirecektir ve Brexit sonrasında Londra’nın büyümesi kesinlikle Brexit öncesi gibi olmayacaktır” dedi.
Geçtiğimiz ay, Brexit’i, Donald Trump’ı başkan olarak seçmekten sonra bir ülkenin yapabileceği en aptalca şey olarak tanımlayan Bloomberg, aynı zamanda sıkı bir Trump muhalifi.
Bloomberg, geçtiğimiz hafta Londra’da açtığı, bir milyon sterlin değerindeki ofisini, Brexit’in gerçekleşeceğini bilmesi halinde bu yatırımı yine de yapıp yapmayacağı sorusuna ise, “Kesinlikle yapardım” diyerek cevap verdi.

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