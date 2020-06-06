Bloomberg: Libya'da üst üste yenilgi alan Hafter, Mısır sponsorluğunda ateşkesi ve siyasi süreç başlatılmasını kabul etti

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Geçen günlerde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus Merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) karşısında üst üste yenilgiler alan Ulusal Ordu'nun komutanı Halife Hafter'in Mısır sponsorluğunda bir ateşkesi ve siyasi süreci kabul ettiği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan iki diplomatın aktardığına göre Hafter, ilerleyen saatlerde Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ve UMH'yi destekleyen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa ile bir törene katılacak.

Libya Ulusal Ordusu'nun geçen sene Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı, dün kuzeybatıdaki son kalesi olan Terhune'yi de kaybetmesiyle efektif olarak son buldu. Hafter'in temsilcilerinin Kahire'de siyasi bir süreçle ilgili görüşmeler yaptığı biliniyordu. Hafter, geçmişte uzun süreli ateşkes anlaşmalarına imza atmaya yanaşmamıştı.

Diplomatların aktardığına göre Salih'in planı savaşı sonlandırmak için başlatılacak siyasi süreçte mevcut UMH lideri Fayez Serraj'ın liderlik edeceği bir başkanlık konseyi kurulmasını ve bu konseye katılacak Libya'nın çeşitli bölgelerinden temsilciler belirlenmesi öngörüyor. Diplomatlar, Hafter'in de bugün tek bir çatı altında birleşmiş bir Libya mesajı vereceğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre Hafter'e bağlı güçlerin Trablus kuşatmasının çökmesinden faydalanan UMH güçleri, Libya'nın kuzeybatısının kontrolünü çoğunlukla sağladı. Bu, Hafter'e bağlı güçlerin geçen sene ele geçirdiği toprakların çoğunu kaybettiği anlamına geliyor.

Aynı haberde UMH'ye bağlı güçlerin güneye doğru hareket etmeye devam ettiği ve Libya Ulusal Ordusu'nun Tarhune'den sonra daha da doğuya; Sirte'ye ve Libya'nın merkezinde bulunan El Cufra hava üssüne çekildiği belirtiliyordu.