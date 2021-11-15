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Ekonomi

Bloomberg: Kasım ve Aralık'ta 13 milyar dolar dış borç ödemesi var; Merkez Bankası'nın faiz indirimi TL'deki değer kaybını hızlandırabilir

15 Kasım 2021 17:46

T24 Ekonomi Servisi

Bloomberg, Kasım ve Aralık aylarında Türkiye’nin 13 milyar dolarlık döviz borcu ödemesi bulunduğuna dikkat çekerek, yüklü tutarın dolardaki yükseliş eğilimini güçlendirdiği yorumu yaptı.

Bloomberg, sadece Kasım ayında 8 milyar dolar döviz borcu geri ödemesi bulunduğunu, bunun önümüzdeki 10 ayın en yüksek tutarı olduğunu vurguladı.

Bloomberg’e konuşan HSBC Portföy Yönetimi yöneticisi İbrahim Aksoy, yüklü döviz borcu ödendiği dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdürmesinin TL’nin değer kaybını hızlandıracağı yorumu yaptı.

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