Bloomberg: Grevler ve yüksek fiyatlar seçim öncesi Erdoğan'ın başını ağrıtacak

Bloomberg, Türkiye genelinde birçok firma işçilerinin yaptığı grevlere işaret ederek, çalışanların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yılki seçimlere giderken iktidarı boyunca yaşadığı en büyük "yaşam maliyeti krizi"ni protesto ettiklerini ifade etti.

Habere göre söz konusu grevlere ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ucuz lira ile Türkiye’yi bir imalat gücüne çevirme kumarı, artan fiyatlar maaşları tüketirken, ‘endüstriyel eylemle’ sarsılıyor" dendi.

Haberde "Grevler ve hızla yükselen fiyatlar seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başını ağrıtacak" ifadelerine yer verildi.

"Çalışanlar artık bıktı"

Bloomberg'e konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezlioğlu ise asgari ücrete 2022 için yapılan yüzde 50'lik zammın çalışanların eline geçmeden eridiğini kaydederek "çalışanlar artık bıktı" dedi.

Haberde "Erdoğan'ın gözünde düşük lira, Türkiye'yi bir sanayi devi haline getirmek için ve yüksek faiz uygulanan dönemlerde dışarıdan ekonomiye akan yabancı nakit bağımlılığını kurtarmanın maliyeti" olduğu ifade edildi.

"Bebeğim var, gazı açık tutmak zorundayım"

Yemek Sepeti kuryesi Sezer Aymelek'in görüşlerine yer verilen haberde Erdoğan'ın bu görüşünün Aymelek'in hayatına düzgün bir şekilde yansımadığı aktarıldı.

Haberde Beşiktaş'ta günde 12 saat yemek dağıtımı yaptığı ifade edilen Aymelek, yıl başından sonra artan doğalgaz faturalarının kendisini etkilediğini aktararak "Bebeğim var, gazı açık tutmak zorundayım" dedi.

"Erdoğan'ın büyüme ve yatırım odaklı gündeme ihtiyacı var"

Haberde, Erdoğan'ın istihdam yaratmak, enflasyonu düşürmek ve lirayı sınırlamak için bölgesel ilişkilerdeki iyileşmeyle desteklenen büyüme ve yatırım odaklı gündeme ihtiyacı olduğu ifade edilerek "Olmazsa, öfke sarmal olabilir." dendi.