Bloomberg: F-35 krizinde Erdoğan'ın sağlam bir kozu var

Bloomberg haber sitesi, Washington ile Ankara arasında yaşanan F-35 gerilimini ele alan bir haber yayımladı. Haberde F-35 savaş jetlerinin birçok parçasının Türkiye’de üretildiği hatırlatılarak “Eğer ABD jet anlaşmasını engellerse, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkesinden parça akışını kesebilir” denildi.

‘Tek bir sorun var, o da…’

‘Lockheed’in F-35’inin bir Türkiye sorunu var‘ başlıklı haberde, “Kongre savaş jetlerinin Türkiye’ye satışını engelleyebilir. Tek sorun? Bu ülke F-35’lerin ana parçalarını üretiyor” denildi.

10 Türk şirketi üretiyor

Gazete Duvar'ın Bloomberg'den aktardığı haberde, “Ağustos ayında Kongre, Türklerin bir Rus hava savunma sistemini almasını gerektiren bir anlaşma nedeniyle Locheed Martin Şirketi’nin Türkiye’ye F-35 savaş jetlerinin satışını engelleyebilecek bir yasayı kabul etti. Bu durum sorunlar yaratıyor. Türkiye havacılık üretiminde küresel bir lider ve 10 Türk şirketi F-35’ler için uçak gövdesi ekseni ve bazı iniş takımları gibi, 12 milyar dolar değerinde kilit parçalar üretecek. Kokpit ekranı gibi belirli parçalarda dünyadaki tek kaynak” ifadeleri kullanıldı. Bloomberg, F-35’lerin hangi parçalarının Türkiye’de hangi şirket tarafından üretildiğini tek tek sıralayıp bir çizimle de gösterdi:

“Erdoğan parça akışını kesebilir”

Ardından ‘Tedarikte bir risk var mı?‘ diye sorulan haberde şöyle denildi: “Eğer ABD jet anlaşmasını engellerse, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkesinden parça akışını kesebilir.”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in temmuz ayında söz konusu yasanın kabul edilmemesi Kongre’ye yazdığı ikna mektubunda da bir tedarik zinciri/üretim kesintisi ihtimaline dikkat çektiğini hatırlatan Bloomberg, habere şu ifadelerle son verdi: “Erdoğan nasıl yanıt vereceği konusunda pek az şey söyledi. Mattis’in, Türkiye’nin katılımında yaşanacak bir değişikliğin potansiyel etkisi konusunda kasım ortasına kadar Kongre’ye bir rapor vermesi lazım. Lockheed ise şu için Türklere satış planlarının devam ettiğini söylüyor.”

Ne olmuştu?

Kongre üyeleri, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2019 bütçesinde Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili bir şerh düşmüştü. Buna göre, F-35 satışına izin verilmesi için Pentagon’un kasım ortasına kadar Türkiye ile ilişkilerin durumu ve Rusya’dan S-400 alımı konusunda bir rapor yazarak Kongre’yi ikna etmesi gerekiyor.