Bloomberg: Erdoğan, Macron'dan Türkiye'nin SAMP-T hava savunma sistemi üretimine dahil olmasını istedi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Türkiye'nin Avrupa yapımı hava savunma sistemi SAMP-T'lerin üretimine dahil olmasına izin vermesini istediği iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan Türk kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Fransız liderden SAMP-T'lerin ortak üretimine yönelik şerhini kaldırmasını istedi.

Fransız kaynaklar, Macron'un yanıt olarak "Bu konu üzerine düşünülmeden önce Türkiye'nin Suriye'deki hedeflerini açıklığa kavuşturması gerektiğini" söylediğini aktardı.

Ankara-Paris hattındaki ilişkiler Doğu Akdeniz krizi nedeniyle gergin seyrediyor. Fransa krizde Türkiye'nin karşısında taraf olurken, Macron ve Erdoğan karşılıklı açıklamalarda bulundu. Macron 10 Eylül'de yaptığı açıklamada "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükûmetine karşı açık ve sert olmalıyız" derken Erdoğan, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” diye yanıt vermişti.

Öte yandan Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini hâlâ aktifleştirmedi.