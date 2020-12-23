Bloomberg: Brexit'te taraflar taslak metinde anlaştı

Avrupa Birliği ve Britanya arasında Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasının taslak metni üzerinde uzlaşma sağlandı.

Bloomberg'e konuşan yetkililer, müzakerecilerin anlaşmaya son rötuşları yaptığını söyledi.

Açıklamanın ardından İngiltere 10 Yıllık tahvillerinde düşüş hızlanırken, FTSE 100 Endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Avrupa Parlamentosu'nun onay süreçleri açısından Brexit sonrası ticaret görüşmelerinde anlaşmanın 20 Aralık'a kadar gerçekleşmesi çağrısı yapmasına rağmen iki taraf bu tarihe kadar anlaşma sağlayamamıştı.

Görüşmelere 21 Aralık Pazartesi'nden itibaren devam edilirken, söz konusu görüşmeler özellikle balıkçılık başlığında çıkmaza girmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni balıkçılık planına Fransa ve Danimarka gibi ülkeler karşı çıkmıştı.