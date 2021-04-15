Bloomberg anketine katılan 25 kuruluştan 23'ü Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını öngördü

T24 Ekonomi

Bloomberg ajansı, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde yayınladığı analizde, reel faiz oranının en yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Bloomberg’in hazırladığı grafiğe göre Merkez Bankası’nın politika faizinden enflasyon oranı çıkarılarak elde edilen reel faiz Türkiye’de yüzde 2.8’e ulaşmış durumda. Mısır’da ise reel faiz yüzde 3.8 seviyesinde.

Faiz anketi

Bloomberg’in anketine katılan 25 yatırım kuruluşundan 23’ü Merkez Bankası’nın bugün faizi sabit tutacağını öngördü. HSBC 50 baz puan, Capital Economics ise 200 baz puanlık indirim yapılacağını tahmin etti. Capital Economics’den Jason Tuvey, “Ben Merkez Bankası guvernörü olsam faizi artırırdım ama muhtemelen ertesi gün kovulurdum” dedi.