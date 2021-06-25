Bloomberg anketi: 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4.8'den 5.5'e yükseltildi

Bloomberg, 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,5'e yükseltildi.

2022'ye ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,8 seviyesinde tutuldu.

Çeyrekler bazında yapılan büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü revizeler gerçekleşti.

2021 ikinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 15,5'ten yüzde 18'e çıkarıldı.

3. çeyrek büyüme beklentisi de yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükseltildi.

Son çeyreğe ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 seviyesinden yüzde 0,2 seviyesine indirildi.

Ankette 2021 ortalama enflasyon beklentisi yüzde 15,8'de sabit kaldı. 2022 yılı için aynı veriye ilişkin beklenti yüzde 11,3'ten yüzde 11,9'a çıkarıldı.

Ankette politika faizine ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre 3. çeyrek sonu itibariyle politika faizi yüzde 18 seviyesinde öngörüldü.