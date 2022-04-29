Bloomberg anketi: Fed, mayıs ve haziranda faizi 50 baz puan artıracak

Fed Başkanı Jerome Powell’ın gelecek toplantılarda önden yüklemeli 2 faiz artışı yapması, devamında faiz artış hızını yavaşlatması bekleniyor.

Bloombeeg anketine katılan ekonomistler Fed’in 3-4 Mayıs tarihli toplantısında ve haziran toplantısında 50’şer baz puanlık faiz artışı öngörüyor. Bu miktarda bir artış 2000 yılından beri bir ilk olacak.

Ekonomistler yılın ikinci yarısında ise artışların 25’er baz puan olarak devam etmesini bekliyor. Bankanın Mayıs ayından itibaren 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu da azaltmaya başlayacağı belirtiliyor.

Ankete katılan 48 ekonomist Fed’in Aralık ayına kadar faizi yüzde 2.25-2.5 aralığına çıkartmasını öngörüyor. Fed’in mart ayındaki son projeksiyonlarında bu yıl sonunda faizin yüzde 1.9, gelecek sene yüzde 2.8 olacağı tahminine yer verilmişti.

Ekonomistlerin tahminlerinden daha agresif beklentiler de var. Nomura Holdings Haziran ve Temmuz aylarında Fed’den 75’er baz puan artışı bekliyor. Fed’in en şahin isimlerinden biri olan St. Louis Fed Başkanı James Bullard yıl sonunda faiz aralığının yüzde 3 - 3.25 olabileceğini öngördü.

Fed Başkanı Powell 21 Nisan’daki konuşmasında Mayıs ayında 50 baz puanlık artışın masada olacağını belirtmişti. Bölgesel Fed Başkanları da benzer açıklamalarda bulunuyor.