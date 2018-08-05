Bloomberg: ABD'nin yeni hedefleri Kanal İstanbul gibi Erdoğan'ın 'çılgın projelerini' yapan firmalar olabilir

Bloomberg muhabiri Onur Ant, ABD ile Türkiye arasındaki ‘Brunson krizi’nin ve Türkiyeli iki bakanın ABD’deki malvarlıklarına el konmasının ardından Türkiye’yi hedef alan yeni yaptırımların yolda olabileceğine dair bir makale kaleme aldı.

‘Daha sert yaptırımların geleceğine dair beklentiler’ olduğunu aktaran Ant, bahsi geçen yeni yaptırımların hedefinin ‘Erdoğan’ın ‘çılgın projeleri’ni yapan şirketler’ olabileceğine dikkat çekti ve bu havalimanlarını, köprüleri ve Kanal İstanbul’u kapsayan projeler için 200 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ekledi.

Columbia Üniversitesi’nden Richard Nephew’ın değerlendirmesine de yer veren Ant, akademisyenin ‘ABD’nin Rusya’ya karşı izlediği yolu izleyerek Erdoğan’ı destekleyen büyük sermaye gruplarını hedef alabileceği’ şeklindeki yorumunu aktardı.

"Türk bankaların 100 milyar dolardan fazla

dış borcu var"

Yıllardır ‘sıcak olan’ ve zaten ‘yüksek risk’te görülen bir ekonomiden, Türkiye ekonomisinden bahsettiğimizi de vurgulayan Bloomberg muhabiri, Türk Lirası’nın Trump’ın yaptırımlarından önce bile dolar karşısında yüzde 20 değer kaybettiğini, dolar üzerinden borç alan şirketlerin zor durumda olduğunu ve enflasyonun ‘kontrolden çıktığını’ da söyledi.

Londra merkezli Nomura International’dan İnan Demir’in ‘Türk bankaların gelecek 12 ay içinde ödemesi gereken 100 milyar dolardan fazla dış borcu olduğu’ iddiasını da ekledi.

"Önceki ihlallerle beraber çıkacak olan fatura, milyarlarca dolar olabilir"

Türkiye ile ABD arasındaki gerilimde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı savunma sistemlerinin de rol oynadığını ifade eden Ant, İran’a yönelik yaptırımları delen Halkbank’ın da ilişkilerdeki rolüne dikkat çekti.

Halkbank konusunda görüş bildiren 'Center for American Progress' direktörlerinden Max Hoffman’ın “Önceki ihlallerle beraber çıkacak olan fatura, milyarlarca dolar olabilir” değerlendirmesi de makalede yer aldı.

ABD’nin ‘ekonomik acı’yı artırma imkanının ve aynı zamanda Erdoğan’ın iç politikadaki gücünün açık olduğunu da belirten Hoffman, Türk liderin geri çekilebileceği değerlendirmesinde de bulundu:

“Sessizce anlaşmaya varma ve Brunson’ı sonraki duruşmada yeni yaptırımlardan sıyrılmak karşılığında salıverme ihtimali yüksek.”