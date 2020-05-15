Bloomberg: ABD'de vatandaşlar et alamıyor; organik et ürünlerinin müşterisi değişmesi

Bloomberg, ABD'de marketlerin et satışlarının neredeyse durduğunu belirtti. Öte yandan yüksek gelirli insanların alışveriş için tercih ettiği marketlerde durumun tersi olduğu ortaya çıktı.

Bloomberg, Koronavirüs salgınının ABD'de sosyo-ekonomik eşitsizliği ortaya çıkardığını ve düşük gelirli insanları daha fazla etkilediğine dikkat çekti.

Çalışmasına devam etmesi istenen et üretim fabrikalarında işçilerin hasta olması, tüketicilerin işsizlik ve gelir kaybıyla karşı karşıya olması insanların mutfaklarından eti çıkarmaya başlamasına neden oldu. ABD'de et fiyatları Nisan başından beri yükseliyor.

Öte yandan salgının yüksek kalite et sektörü üzerinde ise etkisi seri üretimle aynı olmadı. Çiftik hayvanlarının butik meralarda yetiştirilmeis ve etin işletmesi için küçük fabrika ya da kasap dükkanları olması sektörün üretimini seri üretimden daha az etkiledi.