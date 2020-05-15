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Dünya

Bloomberg: ABD'de vatandaşlar et alamıyor; organik et ürünlerinin müşterisi değişmesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, binlerce et endüstrisi çalışanının Covid-19'a yakalandığını açıkladı

15 Mayıs 2020 08:41

Bloomberg, ABD'de marketlerin et satışlarının neredeyse durduğunu belirtti. Öte yandan yüksek gelirli insanların alışveriş için tercih ettiği marketlerde durumun tersi olduğu ortaya çıktı.

Bloomberg, Koronavirüs salgınının ABD'de sosyo-ekonomik eşitsizliği ortaya çıkardığını ve düşük gelirli insanları daha fazla etkilediğine dikkat çekti.

Çalışmasına devam etmesi istenen et üretim fabrikalarında işçilerin hasta olması, tüketicilerin işsizlik ve gelir kaybıyla karşı karşıya olması insanların mutfaklarından eti çıkarmaya başlamasına neden oldu. ABD'de et fiyatları Nisan başından beri yükseliyor. 

Öte yandan salgının yüksek kalite et sektörü üzerinde ise etkisi seri üretimle aynı olmadı. Çiftik hayvanlarının butik meralarda yetiştirilmeis ve etin işletmesi için küçük fabrika ya da kasap dükkanları olması sektörün üretimini seri üretimden daha az etkiledi. 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, binlerce et endüstrisi çalışanının Covid-19’la enfekte olduğunu açıkladı. Merkeze göre, enfeksiyonun yayılmasında en önemli faktör, bu alanda çalışanların birbirinden uzak durmada çektikleri zorluklar.

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