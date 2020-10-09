Bloomberg: 2.5 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye 610 milyon dolar yabancı sermaye girdi ama kalıcı olmayabilir

Bloomberg, Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan artırma kararı sonrasında, 2 ekim haftasında TL cinsinden varlıklara 610 milyon dolarlık yabancı sermaye girişi olduğunu belirtti. Bu, 2018 Ocak ayından bu yana haftalık en yüksek yabancı girişi.

TL varlıkları yabancı yatırımcı ilgisinin devam edip etmeyeceği ise şüpheli. Türkiye piyasalarında volatilitenin son günlerde yeniden arttığına dikkat çeken Medley Global Advisors’dan Nigel Rendell Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "TL varlıklara yatırım sadece cesurların işi" dedi.



Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin TL’yi etkilediğini belirten Bloomberg, riski artıran üç gelişmeye dikkat çekti: Azerbaycan-Ermenistan savaşı, S400 füzelerinin testi ve Doğu Akdeniz’deki sondaj gerginliği.

Türkiye’nin, Rusya'nın müttefiki Ermenistan karşısında Azerbaycan’ı desteklediğini ifade eden Bloomberg, S400 füzelerinin test edileceği haberlerinin ise ABD’nin şikâyetine yol açtığını kaydetti.



Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminin de Türkiye’yi AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile karşı karşıya getirdiğini belirten uluslararası haber ajansı, bu gelişmelerin TL üzerinde baskı oluşturduğu görüşünü savundu.



TL’de son günlerde yaşanan değer kaybına dikkat çeken Nigel Rendell, "Türkiye’ye yatırım yapanların şu anda kuşku duyuyor olabilir" dedi.