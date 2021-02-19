Bloomberg: TÜİK işsizlik verisinde revizyona hazırlanıyor; amaç yatırımcı güvenini artırmak

TÜİK işsizlik verisini revize etmeye hazırlanıyor. Bloomberg haber ajansı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart’tan itibaren işsizlik verilerini yeni yönteme göre açıklayacağını bildirdi. Habere göre TÜİK, 10 Mart tarihinden itibaren işsizlik için yeni bir seri oluşutracak ve 2014’e kadar olan verileri yeni seriye göre revize ederek duyuracak. TÜİK Bloomberg’e, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına göre verilerde değişiklik yapılacağını doğruladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre zorunlu ücretsiz izinde olanlar, üç aydır çalışmıyor olsalar bile yeni veride de işsiz sayılmayacaklar.

Bloomberg’in konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre TÜİK, işsizlik verisiyle ilgili hesap yöntemini değiştirerek yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.

Haberde değişiklik hazırlığının TÜİK başkanının değişmesi ve akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu oluşturulması sonrasında yapıldığına dikkat çekildi.