Cezası Yargıtay'ca onanan BDP'li Aktaş'ın vekilliği düşecek

T24 - Cezaevinden seçilen BDP'li Kemal Aktaş'ın 2 yıl 1 aylık cezası Yargıtay'da onandı. Anayasanın 76. maddesine göre Aktaş'ın vekilliği düşecek.

Tutuklu vekiller sorununa henüz çözüm bulunamamışken siyaseti dalgalandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Radikal gazetesinin haberine göre, Kemal Aktaş, 2006 yılı Nevruz’unda yaptığı bir konuşmadan dolayı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde milletvekili seçilen Kemal Aktaş’la ilgili karar kısa bir süre önce Yargıtay tarafından onaylandı ve Aktaş’ın seçilme yeterliliği ortadan kalktı. Yargıtay’ın onama kararı Diyarbakır’daki yerel mahkeme tarafından TBMM’ye de gönderildi.

Demokrasi tarihinde ilk

Yaşanan gelişme, Türkiye demokrasi tarihinde bir ‘ilk’ olacak. Yargının bu kararına karşı, seçilmişleri çatısı altında toplayan TBMM’nin elinde fazla bir seçenek bulunmuyor. Meclis hukukçuları, Aktaş’ın Anayasa’nın 76’ncı maddesine göre milletvekili seçilme yeterliliğini kaybettiğini ve Yargıtay onayının ardından milletvekilliğinin düşeceğini söylüyor. Nitekim, Anayasa’nın 76. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “...Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar (...) terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.”

Meclis’e sadece bildirilecek

Milletvekilliğinin nasıl düşürüleceği konusu Anayasa’nın 84’ün maddesinde yazılı. Milletvekilliğinin düşmesi için Meclis Genel kurulunda Yargıtay kararının okunması gerekiyor. Madde şöyle: “Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle gerçekleşir.”