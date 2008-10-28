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Bilim / Teknoloji

Blogger erişime açıldı

Geçtiğimiz cuma günü erişime kapatılan Blogger'ın, yasağı bugün kaldırıldı.

28 Ekim 2008 02:00

Geçtiğimiz cuma günü erişime kapatılan Blogger'ın, yasağı bu gün öğle saatlerinde kaldırıldı.

Chip.com.tr'nin Google Türkiye'den aldığı bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü Türkiye'den erişime kapatılan www.blogger.com, 4 günlük yasaklama macerasından sonra tekrar özgürlüğüne kavuştu. Bilindiği gibi popüler blog sitesi Blogger, Lig TV'den yapılan şikayet üzerine erişime kapatılmıştı.

Birçok yasaklı site arasına Blogger'ın da eklenmesi, belki de bugüne kadar gösterilen en büyük tepkiyi de beraberinde getirmişti.

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